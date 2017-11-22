Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK toplantısında konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz de ülkemizde, milletimizin kendi içinde, dert insanı söyletir diye bir güzel söz vardır. Ben de bugün sizlerle burada kalbimle kelimelerin arasında perde koymadan konuşmak istiyorum. İslam dünyası olarak son yıllarda gerek ekonomik gerekse siyasi ve sosyal açıdan kelimenin tam anlamıyla bir fitne döneminden geçtiğimiz aşikardır.