Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'ndan basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İstanbul’da annelerinden boşanma aşamasındaki şiddet eğilimli babaları tarafından katledilen Elif ve Hira'ya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bu konunun izahının söz konusu olmadığını belirterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar insanlıktan nasibini almış değil" dedi.

"BUNLAR CANİ"

Erdoğan, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten, televizyon ekranlarında izlediğimiz zaman 'Acaba' diyoruz 'Bu medyayı mı suçlasak; Bunları göstermeyin' Toplum bunalımın içerisinde giriyor. Diğer taraftan da 'İbret olabilir mi?' düşüncesine giriyorsunuz.

"BUNU GÖRDÜĞÜ ZAMAN BAZI VATANDAŞLARIMIZ 'İDAM' DİYOR"

Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız 'İdam' diyor. O yavruları nasıl öldürürsün ya. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalım neticesinde böyle oldu. Tamam da ruhsal bunalıma girmeyen de var. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Onları bu toplumun içinde önce kendi akrabalarından yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek, ya da onları bu psikolojik sıkıntılardan çıkarmak için önce yakınlarının bazı adımlar atması gerekir. Burada Diyanet'e düşen büyük görev var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisi dile getirdiği son dönemde yaşanan kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayları...

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