Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Komutanlığı mezuniyet töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırılan Kara Harp Okulumuzun ilk mezunlarını veriyoruz. Bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi. Biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik, tek çatı altında birleştirdik. Asli görevi olan subay yetiştirme odaklı olarak yeniden yapılandırarak eğitim öğretim faaliyetine başladık. Tek bir gayesi vardır. O da, TSK'ya en iyi, en donanımlı subayları yetiştirmektir. Harp Okullarımıza bunu dışında misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz aynı tecrübeleri tekrar tekrar yaşama yanlışına düşemeyiz. Tamamen yerli, milli bir yapıyı buralara hakim kıldığımıza inanıyorum.

recep tayyip erdoğan

Milli Savunma Üniversitesi