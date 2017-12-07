Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kilis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkanı Hasan Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.