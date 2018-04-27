Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin biraraya gelmesine dair görüşlerini paylaştı. Erdoğan görüşmelerden memnuniyetini dile getirdi.

İlgili tweette ''Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum.

2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız.'' ifadeleri yer aldı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) April 27, 2018

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) April 27, 2018

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