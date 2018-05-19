Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bermudez'e, Küba Hükümetine ve Küba halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sayın Devlet Başkanı, Havana'daki uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.



Bu elim kaza nedeniyle Zat-ı Devletleri ile Küba Hükümetine ve dost Küba halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DÜŞEN KÜBA UÇAĞINDAN 3 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Jose Marti Uluslararası Havalimanı çalışanı, Cubana de Aviacion Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğünü söyledi.

İlk uçuşunu 1979'da yapan yaşlı Boeing 737 yolcu uçağı üstünde 110 kişiyle Havana havalimanından kalmasından hemen sonra yandı. Müfettişler uçağın enkazında düşüş sebebini belirlemek için deliller topladı.

Bu olayın, geçen 30 yıl içindeki en büyük havacılık felaketi olduğu ve bu kazanın 2010'dan sonra meyana gelen 3. kaza olduğu kaydedildi. Küba televizyonu 39 yaşındaki uçağın Küba’nın doğu kesimindeki Holguin’a gitmek üzere kalktığı sırada hava alanında havanın bulutlu ve yağmurlu olduğunu söyledi.



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, çoğu Kübalı olan 104 yolcu ve 6 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düşüş sebebini araştırmak için özel bir komisyon kurulduğunu söyledi. "Her şey organize edildi, yangın söndürüldü, uçaktan geri kalanlar tespit edildi" dedi.

Devlet tarafından işletilen Cubana hava yollarının genel olarak iyi bir güvenlik kaydı bulunduğu ancak gecikmeler ve uçuş iptalleri ile kötü şöhret yaptığı kaydedildi. Bakım problemleri sebebiyle Cubana hava yollarının birçok uçağı servisten kaldırdığı diğer hava yollarında uçak kiraladığı kaydedildi.

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