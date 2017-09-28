Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşayan Naim Süleymanoğlu ile ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum. Çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda, şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Karaciğer nakli ile umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. İnanıyorum ki Naim Süleymanoğlu zaten ülkemde, dünyamda tanımayan yok gibidir. Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyorum, o dönemde ülkemize kazandıran oydu."