Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg Küresel İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Yaklaşık 100 bin halk Türkiye'den tekrar topraklarına dönme imkanı buldu. Okullarda sağlık kuruluşlarında adımlar attık. Bütün destekleri sağlıyoruz. Avrupa Birliği bize verdiği sözü tuttu mu? Tutmadı. Bize gelen destek 820 milyar avro."

"Şuanda Sayın Trump döneminde burada açık net bazı şeyleri söylemem lazım. Bunu ekranlarda bizi izleyen öğrenmeli. Suriye'nin Kuzeyi'nde PYD terör örgütü Amerika'nın Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı birlikte mücadele verdiği bir terör örgütü. Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütüne karşı mücadele edilmesini anlamıyorum. Niçin bir terör örgütü ile mücadelede başka bir terör örgütü kullanılıyor.

Ben inandığım doğruyu söylüyorum. Ortak doğrularda birleşmeyi temenni ediyorum. Mesela Irak'tan Suriye'de terör örgütlerine gelen destek 3 bin TIR'ın üzerinde. Ben Türkiye olarak düşünüyorum. Bu ağır silahların yarın bana karşı kulllanılmayacağını nereden bileyim. Sayın Bush döneminde aynı şeyi yaşadık. O zamanda aynı şeyler söylendi. Kuzey Irak'a verdiğimiz silahyların numaraları elimizde bu silahları mücadele bitince geri alacağız.

Amerika ile stratejik ittifakımız var bizim dayanışmamızın ötesinde."

IRAK'TA REFERANDUM YAPILMASI

"Her şeyden önce Irak'taki bu mücadele bitince bizim tavrımız Irak'ın toprak bütünlüğü dedik. Özel temsilcilerimi Barzani'ye gönderdim Sakın böyle bir yanlışın içine girmeyin. Sizinle akrabalığımız var. Bu yanlışı şuan yapıyor. 27 Eylül'de MGK'yı topluyoruz. Ne gibi yaptırımlar yaparız bunun kararını alacağız. Hükümetimiz Bakanlar Kurulunda karar verip açılayacak. Irak'ta böyle bir bağımsız devlete taraftar değiliz. Orada sadece Kürtler yaşamıyor. Türkmenler var Araplar var. '16 yaşındaki hayalimdi' senin hayalin olabilir. 16 yaşındaki siyaset ile 63 yaşındaki siyaset aynı değildir. İsrail dışında yanında kimse yok. Burada yaptığımzı görüşmelerde gördüm. Temennim ayın 25'ne kadar bukarardan vazgeçmesi."

S-400 ANLAŞMASI

"Türkiye bir NATO ülkesi. Bırakın S-400 nükleer silahlara sahip ülkeler var. Gerçekleri kenara bırakmak mümkün değil. Kendim S-400 belki S-500 hatta S-600'e sahip olmak durumundayım. Bunlar bir yöneticinin ülkesini koruma görevidir. Biz İHA'ları NATO'dan istedik. Paramızla istediğimiz halde alamadık. Basit Sig Sauer'i silah alamadık. Terör örgütlerine para almadan veriyorlar. Bu ne ile izah edilir? Görüşmeler devam ediyor. "

"Her şeyden önce dostları çoğalt, düşmanı azalt. Rusya ile sorun yaşadık. Rusya ile 36 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz var.Rusya aramızdaki mesafe iki buçuk mesafe. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Pazartesi günü Putin ile biraraya geleceğiz, birlikte bir akşam yemeği yiyeceğiz. Suriye'yi konuşacağız."

SURİYE'DEKİ BİRLİKLER SABİT Mİ ARTACAK MI?

"Artabilir eksileibilir bunu şartlar belirler. Sınırda hazır bekliyorlar orada barışı tesis edecekler."

"54 yıldır Türkiye Avrupa Birliğinin kapısında bekliyor. Türkiyeye uygulanan siyasi bir ambargodur. Türkiye'nin kişiliğine saygısızılıktır. Bize yalan söylediler. En son az önce söyledim bize 3 milyar avro vereceğiz dediler mültecilere verecek. Gelen rakam 820 milyar avro. Dürüstlük nerede? Bir de fasılları aç kapayı bitirdiler sadece açıyorlar sonra kapatmıyorlar. 15 fasıl 35'e çıktı."

"Ben diyorum ki karar mercii olan onlar. Onlar kapıyı kapatsın. Minderden kaçan onlar olsun."

"Bana hakaret edenlerin sayısını biliyor musunuz? Ben her zaman sabrettim. Bunlar terör örgütünün içindeki. Bir kısmı PKK bir kısmı FETÖ terör örgütünün içindedir."

"16 Mayıs'ta buradaydım. Yanımdaki korumalar PKK teröristler gösteri yapıyor polis müdahale etmiyor. Büyükelçilik rezidansında da gösteri yapıyorlar. Yakın mesafedeler. Korumalarım müdahale etmek durumunda kaldı. Onlardan kimseyi içeri almadılar korumalarım hakkında soruşturma açtılar 4 tanesi olay mahallinde değil 2'si Amerika'da değil Trump ile görüştüm takipçisiyim dedi. Buradaki kararın yanlış olduğunu Başkan'a söyledim. Eyaletten kaynaklandığını söylediler."

Batı'da insan hakları konusunda adalet aramayın. Almanya'ya 4500 dosya verdim. Amerika'ya 85 koli dosya gönderdim. Yargılama sürecinde olmasına rağmen bize gönderilmiyor. Ülkemde darbe girişiminde bulunacaklar. Devletimizi yıkmaya yönelecekler. Her şeyden önce hukuk içinde hareket etmek gerekiyor."