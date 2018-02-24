Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta dile getirdiği sefer görev emri ifadesini tekrar ederek, "Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed'den talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931'e ulaştı. Bu millet zilletten doğmadı, illetten doğmadı.

Dün Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken gördünüz değil mi?

Askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile, tüm komandoları ile üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F*16'larımızla uçuyoruz. İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar. O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız ve bu tünellerle oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp de Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.

Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelecekler söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız.

Çıkmışlar, "Sivilleri öldürmeyin". Kim sivilleri öldürüyor?

Kardeşlerim, benim sizden bir isteğim var. Rabia.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız.

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