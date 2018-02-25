Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Erdoğan, "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder." dedi.
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Erdoğan'ın açıklamaları:
Siz bizi hiçbir zaman yolda yalnız koymadınız. 2002 kasımından bu yana hep beraber yürüdük. On binler şu anda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde, sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız. Bugün, öğlen civarı 2021 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kararlıyız. Azimliyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz. Onlar sevgili Peygamberimiz ile komşu. Beraberler. Şu anda imansızlar karşımızda, inananlar üzerine gidiyor. Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi?
SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI
PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder.
"AFRİN YAVAŞ YAVAŞ DÜŞÜYOR"
Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Şehitlerimiz için sizden birer Fatiha istiyorum. Diyoruz ki, Rabbimizin bize müjdesi var ya. Fetih yakındır. Öyleyse müjdele diyor. Şimdi de Afrin'de fethi bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor.
"EY AMERİKA, BU ADAMI BİZE VER"
Paralel devletin mensupları Pensilvanya'da. Varsınlar diğerleri de onların yanına gitsin. Biz de diyoruz ki, samimi olanlar bizimle beraber. Samimi olmayanlar da orada. Ey Amerika, bu adamı bize ver. Bunu deport et. Bu adam bu ülkede darbe girişiminde bulundu. Dolayısıyla bu adamı daha fazla saklarsan bizim ittifakımıza yanlış hareket edersin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar da Osmanlı tokadını yediler. Türkiye Urfa'nın yanı başında benzer oyunlarla karşı karşıya. Dün bölgeye gelenler bugün de terör mörgütü bahanesiyle oynı oyunun peşindeler. Terör örgütleriyle al takke ver külah içindeler. Terör örgütleri bu topraklarda karşılık bulamayacak. Gerektiği zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben sonra siz Afrin'e gideriz. Hedef Kızıl elma. Bu canın ne kıymeti var ki. Bu mücadelemizi bugün itibariyle kaç terörizt etkisiz hale getirildi; 2 bin 21. Bizim de 80 civarında mehmetçik ve ÖSO'dan şehitlerimiz var." diye konuştu.
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