Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Dünya İnsan Hakları Günü Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler" dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"ELLERİNE BULAŞAN KANI TEMİZLEYEMEYECEKLER"

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. Kudüs'te sergilenene vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir.

"AMERİKA KUDÜS'TE DÖKÜLEN KANA ORTAK OLMUŞTUR"

O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanancak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler. Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. 1967 sınırları içerisinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecek. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıza hem de İslam İşbirliği Teşkilatı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU İNSAN HAKLARI EFSANESİDİR"

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki olaylara karşı duruşu bir insan hakları efsanesidir. Sınırlarımıza gelen herkese kucak açtık. Halen Suriyeli ve Iraklı 3.5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde yaşamını sürdürüyor. Türkiye, dünyada sınırları içinde en çok mülteci barındıran ülke konumundadır. Hiç kimsenin mazlumları niçin ülkemizde barındırdığımızı sormaya hakkı yoktur. Asıl üzülmemiz gereken buraya gelenler değil, bu yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmalıdır. Güçlü olan silahı olan değil, haklı olandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan