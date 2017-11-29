Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Taşerona kadro için milyonlarca işçi bekleyişini sürdürüyor. Taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan son gelişmeleri takip eden ve kadro müjdesini bekleyen işçiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika taşeron açıklaması geldi. Peki taşerona kadro geliyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika taşeron açıklaması ve detaylar...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Çeşitli mesleklerde taşeron işçi olarak çalışan milyonlarca taşeron işçisi, son günlerin en çok merak edilen konularından olan "taşerona kadro verilmesi" konusu hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro konusunda açııklamalar yapmış ve bekleyişte olan işçileri umutlandırmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşerona kadro konusunda açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca taşeron işçisinin beklediği kadro konusunda açıklama yaptı. Taşerona kadro verilmesi konusunda açıklama yapan Erdoğan, milyonlarca taşeron işçisinin beklediği müjdeli haberi verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika taşeron açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, "Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz" dedi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım da "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı taşeron açıklamasının ardından kadro müjdesi bekleyen işçiler umutlandı. Erdoğan, taşeron işçi konusunun bu hafta halledileceğini belirtti. Buna göre, taşerona kadro verilmesi konusu, bu hafta açıklığa kavuşacak.

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