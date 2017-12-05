Taşeron işçiye kadro için son dakika açıklaması! Taşerona kadro umudu

Taşeron işçiye kadro için son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, şunları söyledi:

900 bin çalışanımızı ilgilendiren, kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenleme konusundaki düzenlemeye değinmek istiyorum.

Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekkülerine istihdam edilecekler.

23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

4B statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz.

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