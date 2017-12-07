Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da işçilere seslendi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Taşeronlar komisyonculuk görevi suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Allah'ın izni ile gerek belediyelerin bu noktadaki atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Gerek Başbakanımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalışmaları yaptılar. Biz de değerlendirdik, bu karara vardık. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. 900 bin malum işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonum ne olacak diye bir şey yok.

Taşeronlarla ilgili çıkan bu kanunun hayırlılara vesile olmasını temenni ediyorum.

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