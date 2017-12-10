Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm Sivaslı yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Sivas'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki yiğidolara buradan selam ediyorum. Bizim Sivas'ta muhabbetimiz bambaşkadır. Sivas, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71'in üzerindeki Evet oyu ile bize olan güvenini dünya alem herkese ilan etti. Bu desteğiniz için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz Sivas'ta birbirimizi öyle sevdik ki aramıza kimseyi sokmayız.

Yatırım bedeli 821 milyon lira olan 53 eserin açılığını birazdan yapacağız. Biraz sonra Sivasspor-Başakşehir maçı var. Ne diyeyim? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı türüksem sakal. Başakşehir'in kurucu başkanıyım, Sivas da canım ciğerim. Yetişebilirsem şöyle bir uğrayacağım. Yoksa yurt içi müsabakalara girmiyorum ama şöyle bir uğrayayım, biraz seyredeyim, sonra yola devam.

"SİVAS'TAKİ SPOR SALONUNUN ADI TAHA AKGÜL"

Sporda 25 bin seyirci kapasiteli stadyumumuz daha önce açıldı. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kamuoyu yoklamasından çıkan şu. Adı Taha Akgül.

"TREN HATTINDA GECİKMEYE YOL AÇANLARDAN HESABINI BİZZAT SORACAĞIM"

Belediyelerimizin birçok hizmetleri var. Sivas Belediyemizin Mevlana Tüneli'nin birinci kısmında ışığı gördük. Tümüyle hizmete girmesine az kaldı. İnşallah önümüzdeki yıl Sivaslıların hizmetine sunuyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 15 yılda Sivas'a yaptığımız yatırımların toplam bedeli, 20 katrilyon. 20 katrilyon. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde biraz gecikmemiz var ama aşacağız. Daha fazla gecikmeye yol açanlardan bunun hesabını bizzat kendim soracağım.

Bir de Malatya istikametine bir hat var. Ayrıca Samsun'dan Sivas'a gelen hattı da modernize ediyoruz. Sivas'ı tüm dermiyolu ağlarının merkezine yerleştiriyoruz. Sivas'a bu yakışır. Bizim kimseden bir eksiğimiz yok. Tam tersine her alanda ziyadesiyle avantajlarımız var. Sivas'ın tarihi misyonuna uygun şekilde bu büyük birlikteliğin lokomotifi olacağına inaniyorum.

Şu anda silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvelik korucularımız en ücra köşeye kadar onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bitene kadar kovalayacağız. Biz birbirimizi ne için seviyoruz? Makam için mi, para için mi? Biz birbirimizi yaradandan ötürü seviyoruz.