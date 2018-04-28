Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil Akkanat'ı yeniden atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat'ı yeniden atadı.

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