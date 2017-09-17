Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yoludur. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu anlayışla son 15 yıldır eğitim konusunu adalet, emniyet, sağlıkla beraber ana öncelliklerimizden biri yaptık. Bütçede aslan payını daima eğitime vererek, tüm çocuklarımızın ücretsiz, kaliteli ve modern bir eğitime sahip olması için önemli reformlar gerçekleştirdik. Ücretsiz ders kitaplarından yeni dersliklere, müfredat güncellemelerinden öğretmen atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımları attık. İnşallah önümüzdeki dönemde de günün ihtiyaçlarına, milletimizden gelen taleplere ve ülkemizin önceliklerine göre eğitim reformlarımızı sürdüreceğiz. Devlet olarak bu süreçte ana gayemiz, milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, nitelikli, özgür, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştirmek olacaktır. Zira 15 Temmuz darbe girişimi, eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiştir. Bir taraftan 40 yıldır toplumumuzun kılcal damarlarına sızan bu şer şebekesinin bünyemize verdiği hasarı tamir ediyor, diğer taraftan da benzer acıları bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri hayata geçiriyoruz. İnşallah milletimizin desteği, öğretmen ve idarecilerimizin fedakar çalışmalarıyla bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarıma en kalbi selamlarımı sunuyorum."
- recep tayyip erdoğan
- yeni eğitim öğretim yılı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.