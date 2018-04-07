Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de vatandaşlara seslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018'de başlattığı Afrin Harekatı'nda 58 günde Afrin kent merkezini ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de yaptığı konuşmada, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin olduğunu duyurdu.

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