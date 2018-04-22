Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde birilerinin, ısrarla Türkiye’deki kimi firmaların ve işadamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardığı yönünde tezviratlar ürettiğini belirterek, “Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz” dedi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, DEİK Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iş dünyasına seslenen Erdoğan, “Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada, hem öteki dünyada yakasında olacaktır” diye konuştu.
‘YURTDIŞINDA 233 MİLYAR DOLAR VARLIĞI OLAN BİR ÜLKEYİZ’
Bu ülkenin imkânları ile büyüyüp gelişen herkese yakışanın kazancını da aynı yolda kullanmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sözlerim yurtdışında yatırım yapanlara değil, yurtdışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın makul geçerli izahı olamaz. Türkiye’de kimsenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Cumhurbaşkanı olarak her meselede kimliğine bakmaksızın işadamlarımızın önünü açmanın gayreti içinde bulundum. Başbakan’ımız zaten iş dünyası ile yakın ilişkileri olan bir arkadaşımız. Ekonomi bakanımız iş dünyasının içinden gelen bir arkadaşımız” diye konuştu. İşadamlarının yaptığı yatırımlarla her zaman gurur duyduklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar Türkiye’ye yapılan yatırımlar kadar Türk işadamlarının yurtdışındaki yatırımları ile de iftihar ettiklerini kaydetti.
“Yurtdışında yaklaşık 233 milyar dolar varlığı olan bir ülke durumundayız” diyen Erdoğan şöyle devam etti:
“Afrika’dan Balkanlar’a kadar her yerde işadamlarımızın yatırımlarını izliyor, teşvik ediyoruz. Ekonomik büyüklüğümüz arttıkça küresel düzeyde yatırım trafiğimiz de elbette hızlanacaktır. Bu konuda sorun yoktur.”
‘HEDEFLERİMİZ BÜYÜK’
Sadece 2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 180 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldiğini dile getiren Erdoğan, “Ama bu da bize yetmiyor. Çünkü hedeflerimiz büyük. Yatırımları daha çok artırmamız gerekiyor. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacak bunun yanında uluslararası yatırımcıları da ülkemize daha çok çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
‘İŞADAMLARI ARASINDA ASLA AYRIMCILIK YAPMADIK’
İşadamları arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz isimlerle, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilenmiyoruz. Onların sadece Türk işadamı olması bizim için yeter sebeptir” dedi.
Önemli olanın önlerine getirilen konunun, Türkiye için taşıdığı ehemmiyet olduğunun altını çizen Erdoğan, “Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz. İş dünyamızla yakın işbirliği halindeyiz. Buradaki her bir arkadaşımın yaptıkları işlerin hacmi, şirketlerinin değeri 15 yıl öncesine göre onlarca kat artmıştır” diye konuştu.
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