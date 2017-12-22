Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

AİLEYLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, annesi Vecihe ve babası Halil İbrahim et-Tavil'i konuk eden Erdoğan, Filistinli aileyle bir süre sohbet etti.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2017

Daha sonra, kabul sırasında Muhammed et-Tavil ile Rabia işareti yaparken çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Erdoğan, paylaşımında, "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir." ifadesine yer verdi.