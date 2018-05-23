Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programıın ardında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.

24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek diyen Erdoğan, partilerin ilk defa kendi aralarında ittifaklarla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Cumhur ittifakına değinen Erdoğan ''Diğer ittifaktakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında okadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.'' dedi.

''Bizim alengirli işlere aklımız ermez bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık'' ifadelerini kullandı.

''Kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan, ''Önemli olan millete hangi hizmetlerin verilebildiği, ülkeye hangi projelerin kazandırıldığıdır'' şeklinde konuştu.

''Kurda yaşanan dalgalanma gerçekle uyumlu değil'' diyen Erdoğan büyümenin sürdüğünün altını çizdi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GERÇEKLERİYLE UYUMLU DEĞİL"

Son günlerde kurlarda yaşanan yükselişle ilgili görüşlerini paylaşan Erdoğan, “Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye’nin ekonomik gerçekleri ile uyumlu değildir. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen, halen bu düzeyde bir büyüme eylemini sürdüren bir ülkedir. İhracatımız Nisan ayı sonu itibariyle 161 milyar doları geçti, yıl sonunda 170 milyar doları aşacak görünüyor, turizmde 40 milyonun üzerinde turist, 30 milyar doların üzerinde turizm geliri beklediğimiz çok bereketli bir sezona adım attık. Bankalarımız Amerika’daki, Avrupa’daki muadil kuruluşlarının iki katı daha güçlü sermaye yeterlilik rasyosuna sahiptir. Kamu borçlarının yüzde 8,4 olan milli gelirimize oranı bakımından da gelişmiş ülkelerin çoğunun önündeyiz. Böyle bir ortamda ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir" dedi.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR SIINTI YOKTUR"

"Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir" diyen Erdoğan, "Küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bu dalgalanmayı daha derinden hissetmektedir. Ülkemizle ilgili uluslararası alanda eskiden beri var olan kimi olumsuz yaklaşımların etkisi ile bizim bu süreçten biraz daha fazla etkilendiğimiz de bir gerçektir. 15 Temmuz darbe girişiminden terörle mücadele operasyonlarına, sınır ötesi harekatlarına kadar her konuda yalnız bırakılan ve haksız yere töhmet altına sokulan Türkiye, benzer bir durum ile karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizin gerçekleri ile bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Şahsım başta olmak üzere Başbakanımız ve ekonomi yönetimiz ile birlikte gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

"ÖNÜNÜ KESEBİLECEK İMKANLARA SAHİBİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi yönetimi içinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Şu hususun herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye olarak makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri bir defa kesinlikle çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız.

Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek imkanlara da sahibiz. Ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılması farklı bir şeydir, serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şeydir. Türkiye serbest piyasa ekonomisin tüm kuralları ve kurumları ile uygulayan bir ülkedir. Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz. Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

"KENDİ YERLİ PARANIZI DÖVİZE DEĞİŞMEYİN"

Erdoğan, "Ben tüm halkıma sesleniyorum, lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. Buna sahip çıkarsak yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatmış olan Türkiye, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden gelecektir” diye konuştu.

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