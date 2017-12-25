Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora töreninde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Şu anda karşımda çok farklı bir topluluk görüyorum. Sizler seçilmiş birer topluluksunuz. İnsanlar içinden seçilmiş ümmetsiniz. Ne mutlu sizlere. Kardeşlerim, Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında kendimizi Ankara'da İstanbul'da ülkemizde hissediyoruz. Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur.Sudan ziyaretimiz anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde dolu dolu geçiyor. Adaya geçtik, orada TİKA'nın yaptığı camilerin resterasyonu var. Adayı bu halde görmek bizleri özdü. Yer ile yeksan etmişler, Batı'nın karakterinde bu var. Sayın El-Beşir adayı bize tahsis eder de hemen burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederek inşa ederiz. Her gittiğimiz yerde tıpkı buradaki gibi Sudanlı kardeşlerimizin heyecanına derin muhabbetine şahitlik ediyoruz. Son ziyaretimden bu yana Sudan'ın her alanda kat ettiği mesafeyi görme fırsatı buldum."

"SUDAN HALKINI CEZALANDIRAN YAPTIRIMLARIN ARTIK HİÇ BİR MAKUL GEREKÇESİ KALMAMIŞTIR"

"İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok sıkıntı çekti. Uygulanan haksız yaptırımlar Sudan'ın istikbalinden seneler çaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz hep dik durduk. Biz Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğilmekten başka hiç bir beşeri gücün önünde eğilmedik. Bu yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik, ediyoruz. Sudan halkını cezalandıran yaptırımların artık hiç bir makul gerekçesi kalmamıştır. İmkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik. Sudan'ın hem bölgesinde hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma geleceğine ben inanıyorum."

"KAN KOKUSU ALMIŞ KÖPEKBALIĞINDAN DAHA TEHLİKELİSİ, PETROL KOKUSU ALMIŞ EMREYALİSTLERDİR."

"Bir çok Müslüman ülke sancılı ve sıkıntılı dönemlerden geçiyor. İsrail devlet terörü uygulamıyor mu? Onunla birlikte hareket edenler, devlet terörü uygulamıyor mu? Cüneydi'yi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyor da neden sessiz kalıyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Onlar için mesele insan tabiat çevre değil, onlar için tek mesele çıkardır, paradır, menfaattir. Bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bilir. Kendi topraklarında köle gibi çalıştırılan, buradan başka kıtalara götürülen Afrikalı kardeşlerimiz sömürünün ne olduğunu bizden daha iyi bilir. Gelecek Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım, gayret edelim, eğilmeyelim. Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi."

"HER FİRAVUN'UN KARŞISINA BİR MUSA ER YA DA GEÇ ÇIKAR"

"Üretimi basit ilaçlara ulaşamadıkları için 10 binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ziyaret ettiğimiz bir çok ülkede bu gerçeğe kendimiz de şahit oluyoruz. Bu iç karatıcı tablo karşısında biz biliyoruz ki, mazlumların ahı asla yerde kalmaz. Er ya da geç her Firavun'un karşısına zulmü yerle yeksan edecek bir Musa çıkar bunu biliyoruz. Burada mesele bizlerin basiretle hareket etmesidir."

"MÜSLÜMANLAR OLARAK BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENECEĞİMİZE İNANIYORUM."

"Amerikan yönetimin Kudüs kararı karşısında tüm Müslümanların sergilediği uhuvved gerçekten kırılma noktası olmuştur. Aklı selim Hıristiyanlar da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekmesine izin vermedi. Konuyu BMGK'ye taşıdık. Amerika'nın vetosu nedeniyle karar çıkmadı. Akabinde BM Genel Kurulu'nda Amerika yanında sadece 8 ülkeyi buldu. Onlar da nüfusü 15 bin, 30 bin olan ülkecikler. 128 ülkenin liderlerine şahsım ve İslam dünyası adına teşekkür ediyorum. Müslümanlar olarak birbirimize daha çok kenetleneceğimize inanıyorum."

"Eğitim öğretim kurumlarımıza, üniversitelerimize çok büyük sorumluluk düştüğünün farkında olmalıyız. Hartum'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 800'e yakın öğrenci Türkçe öğreniyor. Sudan-Türkiye Üniversitesi kurulması için döner dönmez talimatları vereceğiz. YÖK çalışmasını başlatacak, adımlarımızı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahri doktora töreninde konuşuyor

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