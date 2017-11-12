Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli atleti kabul etti

Kabule ilişkin twitter hesabında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, attığı mesajla Kadı'yı tebrik etti.

İHA'nın haberine göre;Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda Sözcü Kalın, "İstanbul Maratonu'na katılan herkesi ve hassaten Muhammed El Kadı'yı tebrik ediyorum. Muhammed'in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı, en güzel hediyemiz oldu. Türkiye-Filistin dostluğu her daim yaşayacak" ifadelerini kullandı. Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda Sözcü Kalın, "İstanbul Maratonu'na katılan herkesi ve hassaten Muhammed El Kadı'yı tebrik ediyorum. Muhammed'in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı, en güzel hediyemiz oldu. Türkiye-Filistin dostluğu her daim yaşayacak" ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 12, 2017

Dünyanın her yerinde düzenlenen maratonlara katılarak yarışları Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Chicago maratonuna katılamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından yine sosyal medya üzerinden İstanbul Maratonu'na davet edilmiş ve bu daveti "12 Kasım 2017'de İstanbul Maratonu'nu Filistin ve Türk bayraklarını taşıyarak koşacağım" mesajını paylaşmıştı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, Muhammed El Kadı ile çekildikleri bir fotoğrafı da paylaştı.

recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşknaı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın