Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başlattığı ilk yurtdışı ziyaretini dost ve kardeş ülkeye yapma geleneğini bozmuyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra TBMM'de yemin edecek. Erdoğan'ın, yeminin ardından Bakanlar Kurulu'nu açıklaması bekleniyor. Hükümetin göreve başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretlerine de başlayacak.

Erdoğan, 10 Temmuz'da önce Azerbaycan'a, ardından da KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ve Aliyev, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini kendi aralarında yapma geleneği başlatmıştı. Erdoğan, seçimin ardından ilk ziyareti Azerbaycan’a yaparak geleneği devam ettirecek. 24 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, "Ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. Bu durumun bir gelenek haline gelmiş olması, aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel örneğidir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a yapacağım" demişti.

İKİNCİ DURAK BRÜKSEL ZİRVESİ

Erdoğan'ın ikinci durağı ise Brüksel olacak. Erdoğan, burada NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirve, 11-12 Temmuz tarihlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Zirve, NATO’nun yeni binasında yapılacak.

ZİRVE GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında gündemi yoğun olacak. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi birçok devlet lideri ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının 11 Temmuz akşamı Erdoğan’ın da katılacağı bir çalışma yemeği gerçekleşmesi planlanıyor. Zirvede ise uluslararası toplumun terörizmle mücadelesi başta olmak üzere NATO-Rusya ilişkileri, NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri ve NATO Avrupa Birliği (AB) işbirliği gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.