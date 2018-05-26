AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi temel hedefler yer alıyor? 24 Haziran seçimlerine doğru AK Parti seçmene hangi projeleri sunuyor? “Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” vurgusu ile AK Parti’nin yeni dönemde nasıl bir Türkiye hayali var? Ekonomi, özgürlükler, eğitim, kültür, dijital dönüşüm konularında AK Parti’nin vaatleri ne?

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş soruyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

“Cumhurbaşkanı Özel” 28 Mayıs Pazartesi saat 23.00'te Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınıyla Habertürk TV’de.

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