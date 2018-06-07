Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da halka sesleniyor.
Erdoğan ''Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Mustafa Kemal de 'Hatay bizim namusumuzdur' demişti. Şu anda biz de 'Hatay bizim namusumuzdur. Hatay'ı muhakakak ayağa kaldıracağız' diyoruz'' dedi.
HATAY'DA ESKİ STADYUM MİLLET BAHÇESİ OLUYOR
"Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum." diyen Erdoğan, Hatay'a da Millet Bahçesi sözü verdi. Erdoğan ''Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Satdyumun inşaatını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz. Eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz.'' dedi. Millet Kıraathanleri kuracağız diyen Erdoğan vatandaşın buralarda ücretsiz çayını kahvesini içeceğini, kekini alıp oturacağını söyledi.
Erdoğan ayrıca hizmetlerde mezhep, etnik köken, din ayrımı yapmadıklarını hatırlattı.
''MİLLET KIRAATHANELERİ KURULACAK''
Erdoğan ''Bay Muharrem çalmayacaksın ha, İnce İnce götürmeyeceksin. Yeni adım millet kıraathaneleri kuracağız. Bey İnce yanlış anlayabilir, iskambil oyunlarının oynandığı yer olarak olmayacak. Burası kitaplarla dayalı bir yer; pastalar, kekler olacak. Gençlerimiz gelecek, alacak çayını kekini ücretsiz... Buralar hayata ruh katacak. Gençler oralar sizin en uğrak yeriniz olacak. 24 saat açık olacak.'' dedi.
Hatay'a önceki ziyaretlerine değinen Erdoğan ''Başbakanlığımda da geldim, cumhurbaşkanlığımda da geldim. 4 kez Hatay'a geldim. Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle de 2 kez geldim. Afrin'i terörden temzilerken ben Hatay'ı yalnız bırakamazdım'' dedi.
ÇİFTÇİLERE HATAY'IN GAPI'I OLACAK PROJE MÜJDESİ
Erdoğan ''Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını birleşitiriyoruz. Gaziantep-İskenderun arası düşecek, Kilis İskenderun arası 40 kilometre kısalacak'' dedi. Havalimanımızın 162 bin olan yolcusu 2017'de 1 milyon 280 binoldu. Hatay bir Tarım şehri. Bizden önce Hataylı kardeşlerim ciddi sorun yaşadı. İnşa ettiğimiz beş barajla Hatay'ın suhassasiyetini ve şehrin içme suyunu da ayrıca hallettik. Sulamayı geliştirecek baraj ve göletlerin de yapımı sürüyor'' dedi.
MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASINI DİNLETTİ
Erdoğan, Muharrem İnce'nin önceki dönemelerde partisi CHP'ye dönük mesajlarında Erdoğan'ın başarılarını anlattığı konuşmasını dinletti. Erdoğan, Muharrem İnce'nin konuşmasının yer aldığı banda pas attı. İnce, bu bantta, Erdoğan'ın defalarca seçilerek göreve geldiğini ifade ederek ve CHP'nin ortaya yeni birşey koyamadığı yönünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevi bırakmamakla ilgili özeleştiriler yaptı.
Erdoğan İnce'nin konuşmasının ardından kendisine seslenerek ''Bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle, bırakıp gidecek misin onu söyle göreceğiz. Bay Kemal yapmadı ama sen de onun talebisin. Senin yapacağına da biz güvenmiyoruz.'' diye seslendi.
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