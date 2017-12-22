Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis'te yaptığı bir konuşmayı dinleterek, Altay'ın, hükümete yönelttiği "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu." sözlerini eleştirdi.

Erdoğan, Altay'ın sözleri için, "CHP'nin Grup Başkanvekili Meclis'te bir şeyler söylemiş. Adam sirkatin söylüyor, şecaat arzederken. Benim aziz milletin bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene 'iyi yaptın' der mi? Demediği için zaten sizi bu ülkede on yıllardır iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın. Hamdolsun böyle bir muhalefet var." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşmasından bir bölüm de dinlettiği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin tarafsız olması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Tarafsızlıkla ilgili namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Bir kişi 'Ben tarafsız davranacağım' diye namusu ve şerefi üzerine yemin ederse, ben ona neyi soracağım? Arkadaş namus ve şeref senin için ne anlama geliyor diye soracağım. Bu soruma da şu ana kadar yanıt almış değilim." dedi.

ALTAY, TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan'ın sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Altay şu açıklamalarda bulundu:

Muhalefet iktidarı alkışlamaz. Biz şu sorularımıza cevap istedik:

1. "Süleyman Aslan'ın el konulan paraları için -bir süre de el konulduğu için- devlet kaç lira faiz ödedi?"

2. Osmangazi Köprüsü'nden, geçilmeyen köprüden, milletin geçemediği köprüden millet adına milletin kesesinden yüklenici firmaya para kaç lira ödüyorsunuz?"

3. Şehir hastanelerinin maliyeti ve akıbetinde tereddütlerimiz var.

Çıkın burada doğruca millete ve milletin vekillerini hesap verin

— Engin ALTAY (@enginaltaychp) December 22, 2017