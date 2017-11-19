Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ebrar Zehra'nın ''3 yanlış 1 doğruyu götürüyor' diyaloğu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gecesi geldiği memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi’nde kendisine seslenen genç bir kızı otobüse alarak bir süre görüşmüştü.

İlgi odağı olan Güneysu Osman Erkan Kız İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ebrar Zehra Kandemir’in Erdoğan’a TEOG yerine gelen yeni sitemde 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakındığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile otobüste yaptığı görüşmeyi anlatan Ebrar Zehra Kandemir, o anlarda çok heyecanlandığını söyledi.

Erdoğan’ın kendisini ilgiyle dinlediğini anlatan Kandemir, “TEOG yerine gelen sistemde 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bunun böyle olamamasını istedim. O da bana ‘Böylece tembellik başlar’ dedi. Ben de ‘başlamaz’ dedim ve gülüştük. Daha önce de kendisini görüyordum ama bu kez yanına giderek konuştum. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek çok güzel bir duyguydu" dedi.

Baba Sadık Kandemir de kızının Cumhurbaşkanı ile konuşmasını kendisinin de uzaktan izlediğini belirterek Erdoğan’ın kızını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.