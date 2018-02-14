Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Külliye girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısını büyük ölçüde tamamladık. TİKA bu güne kadar sağlık, hayvancılık, güvenlik gibi alanlarda Gambiya da faaliyette bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına destek veriyor. Gambiya FETÖ ile mücadelemize en kararlı desteği veren ülke. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Az önce iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Afrika ortaklık politikamız çerçevesinde kıta genelindeki hadiseleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "(FETÖ) Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacaktır. Ülkemiz bu vizyon ile Afrika ülkeleri ile iş birliğini ileri taşımakta kararlıdır.

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlarının yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Barrow, tören kıtasını selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri cumhurbaşkanlarına takdim edildi. Erdoğan ve Barrow, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi. Karşılama töreni esnasında yağan yağmur nedeniyle konuk heyette bulunanlara şemsiye dağıtıldı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

EMİNE ERDOĞAN, FATOUMATTA BAH BARROW İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Fatoumatta Bah Barrow ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Barrow ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

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