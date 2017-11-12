Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de bir araya gelecek

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi daveti üzerine iki liderin, Soçi'de bir araya geleceği bildirildi.

İHA'nın haberine göre; görüşmede, Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi. Açıklamada iki liderin, ikili işbirliği, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji işbirliği konularında da görüşmeler yapacağı belirtildi.

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