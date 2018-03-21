Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye genelinden gelen orman köylülerinin katıldığı "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkanken köylülerin hediye ettiği yöresel şalı boynuna takarak köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, konuşması boyunca yöresel şalı boynunda taşıdı.

İLK MEKTUP HALİSDEMİR'İN AİLESİNE

İHA'nın haberine göre, programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde karaçam tohumu bulunan ilk mektubu salona getirilen posta kutusuna atarak şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine gönderdi. Erdoğan, "İnşallah onun kabristanında en uygun yere dikilmesi temennisi ile Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ise mektubu Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mithat Dunca'nın ailesine gönderirken, Orman ve Su İşleri Bakanı ise Konya Akşehir'de ağaçlandırma yapan Fadime Ünal'a gönderdi.

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