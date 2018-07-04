Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başlattığı ilk yurtdışı ziyaretini dost ve kardeş ülkeye yapma geleneğini bozmuyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra TBMM’de yemin edecek. Erdoğan’ın, yeminin ardından Bakanlar Kurulu’nu açıklaması bekleniyor. Hükümetin göreve başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretlerine de başlayacak.
Erdoğan, 10 Temmuz’da önce Azerbaycan’a, ardından da KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ve Aliyev, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini kendi aralarında yapma geleneği başlatmıştı. Erdoğan, seçimin ardından ilk ziyareti Azerbaycan’a yaparak geleneği devam ettirecek. 24 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Erdoğan, “Ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. Bu durumun bir gelenek haline gelmiş olması, aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel örneğidir. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi ben de Azerbaycan’a yapacağım” demişti.
İKİNCİ DURAK BRÜKSEL ZİRVESİ
Erdoğan’ın ikinci durağı ise Brüksel olacak. Erdoğan, burada NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki zirve, 11-12 Temmuz tarihlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Zirve, NATO’nun yeni binasında yapılacak.
ZİRVE GÜNDEMİ YOĞUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında gündemi yoğun olacak. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi birçok devlet lideri ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının 11 Temmuz akşamı Erdoğan’ın da katılacağı bir çalışma yemeği gerçekleşmesi planlanıyor. Zirvede ise uluslararası toplumun terörizmle mücadelesi başta olmak üzere NATORusya ilişkileri, NATO’nun Afganistan’daki faaliyetleri ve NATO Avrupa Birliği (AB) işbirliği gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.