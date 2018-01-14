Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı parti kongresinin ardından Yozgat'ta düzenlenen kongreye katılmak üzere helikopterle Tokat'tan havalandı. Helikopter hava muhalefeti nedeniyle Tokat'ın Zile ilçesine iniş yaptı.

YOZGAT PROGRAMINA OLUMSUZ HAVA RÖTARI

DHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a inemedi. Helikopter Tokat'ın Zile ilçesine indi. Erdoğan ve beraberindekiler, saat 18.00 sıralarında Yozgat´a karayoluyla geldi.

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