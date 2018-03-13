15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun yanında geçtiğini gören sürücü heyecanlanarak kaza yaptı. Konvoyu görüntülemeye çalışan sürücünün, kaza anı kameralara yansıdı.

İHA'nnı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler köprüsünde yanından geçtiğini gören bir sürücü heyecanlanarak trafik kazası yaptı. Kaza anı, Erdoğan'ın konvoyunu görüntülemeye çalışan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kameralara yansıyan görüntülerde, koruma polislerinin Kısıklı'daki konutuna gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolu açtığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının geçmesiyle heyecanlanan araçtakilerin 'Cumhurbaşkanı geçiyor. Bas bas" dediği duyuluyor. Kısa bir süre ilerleyen sürücünün önündeki aracı son anda fark ederek fren yaptığı ve duramayarak araca hafif şekilde arkadan çarptığı görülüyor.

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