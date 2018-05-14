Cumhurbaşkanı Erdoğan İngitere'de konuşuyor!

Erdoğan, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu dile getirerek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki mevcut stratejik ortaklığın ve Tatlıdil Forumu'nun temellerinin, başbakanlığı döneminde atıldığını, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayan bu platformu, 2011'deki Londra ziyareti sırasında, eski Başbakan David Cameron ile kurduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Kudüs'te bugün elçilik açılışının gerçekleştirilecek olmasının öncesinde İngiltere ziyaretindeki konuşmasından satır başları;

- Shakespeare bugün hayatta olsa ve Hamlet isimli eserini yeniden yazsa, Prens Hamlet'e yine aynı şeyi söyletirdi; 'Dünyanın çivisi çıkmış.'

- Filistin'de sadece son birkaç haftada yaklaşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü, evlerine geri dönmekten başka talebi olmayan 1000 civarı insanı vurulduğunu görüp başka bir şey söylemek mümkün değildir.

- Afrika'da günde 1 doların altında para kazanıp, ailesini doyurmaya çalışan bir babaya sorun bakalım, o başka bir şey söyleyecek mi?

- Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizmle mücadelede dahi ortak paydada buluşmayı başaramadı. Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı sıkıntı da budur. DEAŞ'la mücadelede en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Bu örgüte Fırat Kalkanı'yla en büyük darbeyi biz vurduk.

- Ama bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturmaya çalışan YPG/PYD'nin yanında karşımıza güya müttefiklerimiz çıkıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülkedir. Sınırlarımızdaki 3.5 milyon Suriyelinin evlerine dönebilmesinin yolu bu ülkenin tekrar güvenli hale gelmesidir. Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlere mülteciler dönerken, müttefiklerimizin desteklediği terör örgütlerinin kontrolündeki yerlere dönen yoktur. Siz bakmayın, bu terör örgütünün Kürt kimliğini istismar ettiğine, bunun içerisinde birçok Batı ülkesinden isimlerde vardır.

- Kobani denilen bölge YPG/PYD terör örgütlerinin kontrolünde. İsmi üzerinden Ayn El Arab bir Kürt bölgesi değildir. Ama bu bölgenin halkı ülkemizde Şanlıurfa ilinde yaşıyor. Mesela Kürt meselesi değil terör meselesidir.

- İngiltere dahil tüm ülkelerden FETÖ'ye karşı adım atmalarını ve sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadelerini bekliyoruz.

- Avrupa'nın göbeğinde insanları inançları, dinleri, kültürleri nedeniyle ötekileştiriliyor.

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