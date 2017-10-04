Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.

Erdoğan'ı taşıyan özel uçak, TSİ 11.15 sıralarında başkent Tahran'a geldi. Erdoğan, havalimanında İranlı yetkililer tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Ruhani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, daha sonra Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.