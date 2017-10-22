Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti istişare toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı olarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplatıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti İstanbul milletvekilleri katılıyor.

recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı