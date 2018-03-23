Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Afrin Harekatı'na ilişkin, "Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu" dedi.

Kongrede yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'deki Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar. İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.

Marjinaller işi şiddete vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız. Aziz şehitlerimize hiç kimse dil uzatamaz. Bunların ağa babası ana muhalefet partisi CHP'dir.

İttifaklar yavaş yavaş şekilleniyor. Bölücüleri destekleyenlerle ülkenin yanında saf tutanlar her geçen gün ayrışıyor.

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