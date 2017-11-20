Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen İsmail Kahraman ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı kabul etti. Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

AA'nın haberine göre; görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

ismail kahraman

Mustafa Tuna