Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yaşında kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Demir için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'ne geldi.

Cenaze namazı öncesi Demir ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, namazın ardından Abdullah Samet Demir'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Törene, Demir'in babası Avni, annesi Sündüz, kardeşi Emirhan Demir'in yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DEMİR'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin ardından Demir, Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından camiden ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla da sohbet etti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bu arada Erdoğan, Demir'i, geçtiğimiz mart ayında Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER