Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Casim El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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