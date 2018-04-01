Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi. AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebek ve ailesiyle bir süre görüştü.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, Kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

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