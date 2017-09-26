Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor.

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Yeni akademik yılda başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum. YÖK Başkanı ve üyelerini böyle güzel bir açılış tertip ettikleri için gönülden tebrik ediyorum. Bu etkinliğin artık her yıl tekrarlanarak devam edeceğine inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleşen projede yer alan 5 pilot üniversitenin ismini de açıklamıştım. Araştırma üniversitelerinin tespit edilerek özel olarak desteklenmesi ve uluslararasında çok daha farklı bir konuma gelmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yüksek öğretim kalite kurumuna olan ihtiyacı ifade etmiştim. Bu konularda mesafe kat edildiğini görüyorum.

10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Araştırma üniversitesi olarak belirlediğimiz 10 üniversiteyi açıklıyorum:

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniverstiesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ.

Her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite - özel sektör işbirliği için de önemli adımlar atılıyor.

YÖK'e iki yeni hedef açıklamak istiyorum. Öğretmen yetiştiren programlarının geliştirilmesi bunlardan ilki. Öğretmen kalitesi mesleenin önemli boyutlarından biri. Müfredattan ders kitaplarına, yüksek öğretime geçişe kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorun bulunuyor. Türkiye'de her alanda çok büyük reformalara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve öğretimdir. Kültürdür.

"DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR"

Böylesine önemli bir konuda en küçük bir ihmale tahamülümüz olamaz. Ders kitapları konusunda daha fazla şikayet gelmeye başladı. İlgili arkadaşlara, başta Hükümetimiz olmak üzere zaman zaman YÖK Başkanımla bunları paylaşıyorum. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Bakanımızla bu meseleyi konuştuk. Gerekli tedbirler alınacak. Bu da ayrı bir eleştiri konusu. Hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun eden bir sistem kuramadık. Bir toplumun inşası burada söz konusu. Son düzenlemeye rağmen, müfredat ve ders kitapları konusunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor.

Üzerine durmamız gereken diğer önemli konuda öğretmenlerin niteliği meselesidir. Öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması şarttır.

"EN İYİ OKUL EVLADIMIZIN EVİNE EN YAKIN OKULDUR"

TEOG ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmıştım. Özel nitelikli okullar dışında lise eğitiminde ortalama standardı tutturduğumuzda hiçbir öğrencimizin böyle bir arayışı kalmayacaktır. Yavrularımızı sınav noktasındaki sıkıntılardan arındırmamız ve kendilerini derslerine yönlendirmemiz gerek. En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur.

Benim şu anda en çok mutlu olduğum, geçmiş dönemlerde olduğu gibi terörün ciddi manada azaldığıdır. Terör eylemleri çok çok düşmüş vaziyette, neredeyse sıfırlanma noktasına doğru geliyor. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Öğretmen adayı olan tüm evlatlarımıza sesleniyorum. Kurada Güneydoğu, Doğu Anadolu'dan bir il çıktı, gitmemek diye bir şey yok. 780 bin kilometrelik vatan toprağının her yerinde görev yapmaya hazır olan öğretmen idealist bir öğretmendir.

YÖK Başkanımız az önce bazı müjdeler verdi, bunları daha da kolaylaştırırız, böylece öğrencilerimiz bu kolaylıkla, sağdan, soldan dışarıdan, müfredatı bırakıyor, milli eğitim müfredatının dışında sorular çıkıyor. FETÖ denen ahlaksızlar bunları da yaptılar. Kendilerinin dershanelerinin verdiği sorularla üniversite imtihanlarını da yaptılar. Artık bunlardan kurtulmaya başladık. Onun için milli eğitimin müfredatı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliği büyük önem arzediyor.

Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmelidir.