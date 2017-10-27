Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılış töreninde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hepimizin üzerinde olsun. Sizleri saygı ile muhabbetle selamlıyorum. Melike Hatun Camisi'nin alem-i İslam'a hayırlı olmasını diliyorum. Melike Hatun, 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri Taşçılar Sokak'ta bulunmaktadır. Melike Hatun, Ankara'da birçok camii, medrese yaptırmıştır. Bu eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi, bir diğer adı ile Kara Medrese'dir.

Camiinin inşasına katkıda bulunan hayırseverlerimizi, mimarından mühendisine, hattatına, tüm işçi kardeşlerime bu eserin vücut bulmasında emeği geçen tüm kardeşlerime huzurunuzda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Ankara Cumhuriyet'in başkenti olmasının ötesinde, Selçuklu ve Osmanlı'nın da merkez şehirlerinden biridir. Şu anda Melike Hatun Camimizin mimirasi zannediyorum ki Türkiye'de bir ilk. 19 bin 500 metrekarelik arsa alanı, 7 bin cemaat kapasitesi, 5 katlı otoparkı ve diğer özellikleri ile her açıdan adına yaraşır bir eser oldu.

"İSİM BABASI BÜLENT ARINÇ BEYDİR"

Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç beydir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız.