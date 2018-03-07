Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki son sayıyı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı öncesinde vatandaşlara seslendi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Bizim inancımızda bir bütünün iki parçası erkek ve kadın. Bu yürüyüşte bu yolculukta inşa ve ihya hareketinde hanım kardeşlerimizin müstesna bir yerinin olduğunu bizim tarihimiz zaten kayıtlara düşmüş. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Benim sizlerden bir ricam var. O da şudur: Yıl 2018. Ama önümüzde 2019' var. 2019'un önemini biliyoruz değil mi? Mart ayı ayrı bir önem, kasım ayrı bir önem. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Kadınlarımızla vereceğiz. Erkeklerimizle vereceğiz ve dünya Türkiye'yi, vatanıyla milletiyle çok daha iyi tanıyacak.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960"
Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor. Er Rai, Cerablus, El Bab'ı kontrol altına aldıysak Afrin'de de 2 bin kilometre alanı kontrolümüz altına alacağız.
Peygamberlere en yakım makam şehitlik makamıdır. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beraber o tepeye yürüdük, yürüyeceğiz. Bu arada dost, düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyorlar. Bunları tanıma imkanımız oldu. Bunları iyice tanıyoruz. Afrin'e beraber yürüyeceğiz. Ama şu anda ihtiyaç yok. Olduğu anda beraber yürüyeceğiz. Millet hazır. Hiç endişeniz olmasın.
Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kardeşlerime hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye artık bir ittifakın içinde. Bu ittifakını sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensupları ile ana muhalefet kol kola. Şu anda bunlar her şeyleri ile ortaya çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Sizler şu beraberliğinizi devam ettirin, durmak yok.
En önemli saygımız analarımıza. Anne sevgisini iyi bilirim. Beyler. Akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Hanımlar, siz de unutmayın. Anneler nazlıdır, öptürmezler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.