Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki son sayıyı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizim inancımızda bir bütünün iki parçası erkek ve kadın. Bu yürüyüşte bu yolculukta inşa ve ihya hareketinde hanım kardeşlerimizin müstesna bir yerinin olduğunu bizim tarihimiz zaten kayıtlara düşmüş. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Benim sizlerden bir ricam var. O da şudur: Yıl 2018. Ama önümüzde 2019' var. 2019'un önemini biliyoruz değil mi? Mart ayı ayrı bir önem, kasım ayrı bir önem. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Kadınlarımızla vereceğiz. Erkeklerimizle vereceğiz ve dünya Türkiye'yi, vatanıyla milletiyle çok daha iyi tanıyacak.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960"

Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor. Er Rai, Cerablus, El Bab'ı kontrol altına aldıysak Afrin'de de 2 bin kilometre alanı kontrolümüz altına alacağız.

Biz merhamet dinini mensuplarıyız. Bizde azap yok, bizde zulüm yok. Bizim ecdadımız da öyleydi. Hint Yarımadası'na ecdadımız kadırgalar gönderdi, bir kişinin kurtuluşu için. Böyle bir ecdanın torunlarından zulüm beklenir mi? Esed'in olduğu bir yere bizler o mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. Şunu bilin biz seferle emrolunduk. Zafer Allah'a aittir. Şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak.

Peygamberlere en yakım makam şehitlik makamıdır. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beraber o tepeye yürüdük, yürüyeceğiz. Bu arada dost, düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyorlar. Bunları tanıma imkanımız oldu. Bunları iyice tanıyoruz. Afrin'e beraber yürüyeceğiz. Ama şu anda ihtiyaç yok. Olduğu anda beraber yürüyeceğiz. Millet hazır. Hiç endişeniz olmasın.

Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kardeşlerime hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye artık bir ittifakın içinde. Bu ittifakını sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensupları ile ana muhalefet kol kola. Şu anda bunlar her şeyleri ile ortaya çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Sizler şu beraberliğinizi devam ettirin, durmak yok.

En önemli saygımız analarımıza. Anne sevgisini iyi bilirim. Beyler. Akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Hanımlar, siz de unutmayın. Anneler nazlıdır, öptürmezler.

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