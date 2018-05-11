Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları şöyle;

Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 74. Genel Kurulu'nun iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizelenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez.

Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı sizlerle istişare ederek attık. Tüm toplantılarda sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. Ortak aklın gereği ne ise onu yapmaya gayret ettik. Ülkemize karşı son yıllarda artan saldırıları sizlerle birlikte göğüsledik. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik.

Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimzi darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.

KARDEŞİM OLARAK KABUL EDİYORUM

Buradaki farklı fikirlerden, farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak kabul ediyorum. Sizlerin sevinci, bizim sevincimizdir.

Sevgili Dostlar,

Ekonomi nazik bir alan, söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de o derece hoyrat biçimde bunun üzerine çullanıyor. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların eserini, sizleri ve milleti rahatsız etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız. Bu ülke ile kredi derecelendirme kurumu şunu söylemiş. Bunları bırakın.

Kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz, dolayısıyla bizimle ilgili bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onlara not ver, bize veremezsin. Ve inşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan şuan görünen o, bu geçen yılın ortalamasına göre bizim tahminimiz.

Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, bu halde kabına sığmayacak. Çok haklı bir ivmeyi biz yakalamış durumdayız. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyden 80 dolara gittiği küresel finans akışındaki ciddi daralmanın yaşandığı sonuçlar, geleceğimiz için hepimize ümit veriyor.

CEVABINI BÜYÜME ORANI İLE VERDİK

Bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bunları dünyada yaşıyor ve görüyoruz. Biz bunların hiç birini yaşamadık. Neden? Zemin sağlam ve inanıp, güveniyoruz. Cevabımızı G20'de birinci büyüme oranı ile verdik. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçim de ne mi olacak? Bundan öncekilerde ne olduysa o olacak.

Milletimiz sandığa gidecek, tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Ve milletimizin de iradesine biz teslim oluruz. Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız.

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