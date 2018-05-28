Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler: Bak cevabı verdim, açıkla!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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Yerli otomobil için ne diyor? 'Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Şu hale bak ya. 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor, vah zavallı! Sadece otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce, sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. 'Kanal İstanbul'a başlamam' diyor. Senin mensubu olduğu partinin zaten geçmişinde böyle bir şey yok. Bu CHP'nin bu ülkede dikili ağacı var mı? Bay Kemal da bir garip. Ne diyordu bu İnce? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin... Kaybettin, kaybettin' Ve şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımında Bay Kemal ne diyor? 'Muharrem gel gel' diyor. Şu hale bak ya. Genel başkan kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağrışına bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim okuyor, genel başkan. Bu işi ne kadar küçümsediklerini gösteriyor.

"İSPAT EDEMİYORSAN NAMERTSİN"

Şimdi 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi' diye soruyor. Benim gitiğimi söylüyor. Sana ben buradan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Bizim Pensilvanya'dan izin alma ihtiyacımız olmadı. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemiyorsan namertsin. Biz partimizi kurduk, 40 yıllık siyasi tecrübemizle kararımızı verdik. Cezaevinden çıktıktan sonra istişarelerimizi yaptık, 16 ay sonra iktidar olduk. Sen nereden izin almaktan bahsediyorsun? Biz istişarelerimizle birlikte halktan ve Hak'tan aldığımız izinle yola çıktık.

"GENEL BAŞKANINA ALIŞTIK DA..."

Yanımda olanlar varmış... Ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Bak cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya, bak bunu açıklaman lazım. Senin genel başkanına alıştık da, sen de bunu söyledin. Aynı yolun yolcususun. Yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

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