Maltepe mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil, şu anda içeride ama şunu açık söyleyeyim, bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek

-(Selahattin Demirtaş) Neymiş mahkum olmamış. Bunu Bay Kemal savunuyor. 'Mahkumiyeti mi var?' diyor, 'YSK buna aday olabilirsin' dedi... Yani YSK burada vicdani davranmamışsa, böyle bir yanlış yapmışsa aynı yanlışı biz de yapacak mıyız?

-Şunu açık söyleyeyim; bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile de mücadelemiz çok daha kararlı gidecek. Sorun bakalım Bay Muharrem'e, Bay Kemal'e 'Sizin terörle mücadele konusunda bir ifadeniz oldu mu, bir açıklamanız oldu mu, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu?' Yok. Niye? Beraberler onun için