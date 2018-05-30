Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Protokolü iftarında yaptığı konuşmada, "Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dair konuşan Erdoğan, ''Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu'' şeklinde konuştu.

Darbelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''15 Temmuz darbe girişimi gibi bir büyük felaketle de yüzleştik. Darbeci sistemin fırsat bulduğunda hortlayabileceğini gördük. 16 Nisan halk oylamasını yaşadık, ardından 24 Haziran erken seçim geldi.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''Türkiye'nin elde ettiği tüm kazanımlar istikrar döneminde elde edilmiştir. İstikrar döneminde dahi sistemin nasıl tıkanabileceğini gösterdi.'' dedi.

GÜÇLER AYRILIĞI VURGUSU

Erdoğan ''Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim mimarlığı kısmında da çalışmalarımız yürütüyor, dersimizi iyi çalışıyoruz. Demokrasinin özünde güçler ayrılığı vardır. Meclis kanunları çıkaracak ve denetim görevini yapacak, hükümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek. 24 Haziran'da sona erecek mevcut sistemde gerçekten işler böyle mi yürütülüyordu? Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile Meclis'i kanun çıkarma konusunda tek merci yapıyoruz. Kanun çıkarma yetkisi meclisindir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi burada tekrar ederek Türkiye'nin güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum.'' vurgusunda bulundu.

Erdoğan, yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışmasının daha kolay olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiyeyi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz." dedi.

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