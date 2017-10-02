Cumhurbaşkanı Erdoğan Las Vegas saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Las Vegas'taki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde;
ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum.
Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) October 2, 2017
- DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KINADI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter adresinden Las Vegas'taki olayları kınadı. Çavuşoğlu, "ABD'nin Las Vegas kentinde meydana gelen menfur saldırıyı kınıyor, ABD Yönetiminin ve halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: TÜRKİYE HER TÜRLÜ ŞİDDETE, TERÖRE KARŞIDIR
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Las Vegas'ta müzik festivaline katılanlara yönelik yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Las Vegas'taki saldırıyı kınayarak, "Las Vegas'ta müzik festivaline katılanlara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına, ABD'ye taziyelerimizi sunuyoruz . Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyoruz. ABD halkının, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır. ABD dahil dünyanın hiçbir yerinde bu tür üzücü olayların olmamasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
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